premium

’Wonderbelegger’ hoeft niet meer de cel in

16 min geleden

DEN BOSCH - De 52-jarige ’wonderbelegger’ Rob van den B. uit Eindhoven hoeft niet opnieuw de cel in. De rechtbank in Den Bosch sprak de verdachte dinsdag vrij van oplichting en verduistering van investeerders en legde aan hem alleen celstraf en werkstraf op voor witwassen, valsheid in geschrifte en beleggen zonder vergunning. De opgelegde celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, heeft Van den B. al in voorarrest uitgezeten.