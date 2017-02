Verduistering bewindvoerster: eis 12 maanden

De officier van justitie in Haarlem verwijt de verdachte dat zij via haar kantoor geld verduisterde van mensen die om diverse redenen niet in staat waren zelf hun financiële zaken te regelen. Ze voerde het financieel bewind voor honderden mensen. Hun afhankelijkheid maakte hen tot gemakkelijke slachtoffers, aldus de aanklager. Zij was door Haagse kantonrechters juist aangesteld om anderen met geldzaken te helpen. Om die reden werd de strafzaak in Haarlem gehouden.

De bewindvoerster heeft volgens het OM in de periode 2009-2014 „stelselmatig en op geraffineerde wijze” grote sommen geld verduisterd. Met dat geld dichtte ze het ene gat in de bedrijfsvoering met het andere. Haar bedrijf was gevestigd in een duur kantoorpand en had naar verhouding te veel mensen in dienst, aldus het OM.

Ze bracht haar cliënten meer kosten in rekening dan is toegestaan. Daarnaast betaalde zij zakelijke nota’s via bankrekeningen van haar cliënten. De vrouw heeft de verduistering toegegeven. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie bleek dat de vrouw door een persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. Mede daarom zei de officier van justitie zijn strafeis te matigen.