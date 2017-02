Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Verkiezingsagenda Henk Krol uitgedund

24 min geleden

DEN HAAG - De agenda van 50Plus-lijsttrekker Henk Krol is voor de rest van de verkiezingscampagne uitgedund. Het schema is in overleg met Krol aangepast, zodat hij wat meer rust krijgt, aldus 50Plus-voorzitter Jan Nagel dinsdagmiddag.