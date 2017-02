Arrestatie na wilde achtervolging in Nederland en België

Een woordvoerder zegt dat een man bij Kleinpolderplein, net boven Rotterdam, een stopsein negeerde waardoor de achtervolging werd ingezet. De politie kwam er met de Automatic NumberPlate Recognition (ANPR-systeem) achter dat de auto valse kentekens had waardoor het vermoeden ontstond dat het om een gestolen voertuig ging.

De automobilist vluchtte via de A20 en de A16 richting België. Tijdens de achtervolging werden snelheden bereikt van 175 tot ruim 200 kilometer per uur. In totaal zijn er om en nabij de twintig eenheden van de politie in Nederland en België in actie gekomen om het voertuig tot stilstand te laten komen en de man in te rekenen. Volgens getuigen werd er op de snelweg links en rechts ingehaald door de politie. Er is ook een helikopter ingezet. Bij Brecht kwam een einde aan de wilde achtervolging omdat de Belgische politie de man opwachtte. De automobilist is gearresteerd.

Opmerkelijk is dat het voertuig een dag eerder al aan agenten was ontkomen op de Afsluitdijk. Wat daar precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie heeft het vermoeden dat de auto is gestolen in Amsterdam.