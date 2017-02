Vrouw (41) dood na steekpartij Utrecht

De vrouw werd neergestoken op de Croeselaan en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Waarom de vrouw is neergestoken, is niet duidelijk.

Volgens een ooggetuige rende de man langs het hoofdkantoor van de Rabobank. Daar kwam hij in botsing met een vrouw die hij in haar buik stak. Het slachtoffer zakte even later in elkaar. Het steekwapen zou ongeveer 75 meter verderop zijn gevonden, meldt RTV Utrecht.

Een groot gebied werd na het incident afgezet voor onderzoek. Binnen de afzetting bleven een bouwhelm en dokterstas achter. Het gerucht ging dat een bouwvakker achter de dader aan is gegaan, maar dat is niet bevestigd.