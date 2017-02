Straf oud-Statenlid om verduistering

Buisman zat vanaf maart 2011 tot maart 2014 voor de PVV in de Provinciale Staten van Friesland. Daarna stapte hij uit die partij vanwege de ‘minder minder’-uitspraak van Geert Wilders.

Als eenmansfractie had Buisman recht op een vergoeding voor een fractiemedewerker die hem kon ondersteunen. Het lukte hem naar eigen zeggen niet iemand daarvoor te vinden. Daarom deed hij het werk zelf en betaalde hij zichzelf daarvoor 175 euro per uur.

Een provinciale verordening over ondersteuningsgelden schrijft echter voor dat het geld alleen gebruikt mag worden voor niet-fractieleden.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur. Dat de straf lager uitvalt komt onder meer omdat Buisman een blanco strafblad had en zijn carrière beschadigd is geraakt door alle publiciteit. Ook toont de rechtbank ‘in zekere zin nog begrip’ voor het feit dat hij door de afscheiding er in een keer alleen voor stond.