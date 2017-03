Leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) nemen sinds een paar dagen gaandeweg een deel van Wilders’ beveiliging over van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). De DBB is de speciale eenheid van de politie die in opspraak raakte toen bleek dat leden vertrouwelijke informatie hadden gelekt.

BSB’ers zijn de elitemilitairen van de Koninklijke Marechaussee.

De BSB is gepokt en gemazeld in het beschermen van bewindspersonen en andere vips in gevaarlijke landen als Afghanistan en Irak.

