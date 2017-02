Jan Roos botst met Jinek

Van Jinek moest de VNL-voorman gewoon op tafel gooien wat zijn probleem was, in plaats van steken onder water te maken.

Powned

Tijdens de talkshow Pauw en Jinek werd Roos onder meer gevraagd naar zijn uitlatingen als presentator bij Powned. Hij zocht in die rol graag de confrontatie met mensen en schuwde beledigingen niet. Jinek vroeg hem onder meer of hij dat soort gedrag vindt passen bij de Nederlandse normen en waarden waar hij als politicus de mond vol van heeft. Roos meent dat hij dat niet als journalist deed, maar dat hij satire aan het bedrijven was.

’Hypocrisie’

Roos kreeg meer verwijten om zijn oren. D66-leider Pechtold vindt het “je reinste hypocrisie” dat Roos zegt op te komen voor mannen die weer hand in hand op straat willen lopen, maar onderwijl homo-onvriendelijke opmerkingen zou hebben gemaakt. Pechtold vindt het bijvoorbeeld “beneden alle niveau” dat Roos bij Powned ooit deed alsof hij een journalistieke onthulling had, toen hij meldde dat premier Rutte een vriend zou hebben.

