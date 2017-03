Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ciran sjoemelt met declaraties revalidatie

22 min geleden

RIJSWIJK - De zorginstelling Ciran brengt te veel geld in rekening voor de intake en revalidatiezorg van patiënten. Per cliënt gaat het soms om honderden euro’s extra. Zorgverzekeraars als Zilveren Kruis en DSW hebben daardoor mogelijk tonnen per jaar te veel betaald. Ze willen dat geld terug van Ciran. Dat meldt het tv-programma Zembla woensdag.