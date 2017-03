Jongetje dood gevonden in huis Dordrecht

Het levenloze lichaam van het ongeveer tienjarige ventje werd rond zes uur vanmorgen gevonden in een rijtjeshuis aan de Jan Vethkade. Hoe het ventje om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. De recherche is een grootschalig onderzoek gestart en heeft een deel van de straat afgesloten.

De politie heeft Marcel S. aangehouden. ,,Een boom van een kerel", weten bekenden. Omwonenden reageren geschokt. ,,Dit is niet de bevatten", zegt een van de buren. S. is een bekende in de Dordtse voetbalwereld. Ook zijn zoontje was een fanatiek voetballertje.

Het jongetje heeft ook nog een oudere zus. Er zouden al enige tijd spanningen zijn in het gezin.

In een huis aan de #JanVethkade #Dordrecht is vanochtend een overleden minderjarige gevonden. Een man in de woning is aangehouden 1/2— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) March 1, 2017

De politie doet onderzoek naar de omstandigheden #JanVethkade #Dordrecht 2/2— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) March 1, 2017