Vrouw en zoon CDA-bestuurder vrij in zaak drugslab Leende

Als het aan de aanklager ligt, blijft de 51-jarige Van der P. wel in voorarrest. De penningmeester van de lokale CDA-afdeling wordt beschuldigd van medeplegen van of medeplichtigheid aan de productie van synthetische drugs en zal woensdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De drugsfabriek werd donderdagochtend ontdekt in een loods op het boerenerf van het gezin in Leende. De politie omschreef het als een van de grootste ooit in Nederland. Er werd zowel speed als xtc gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen, aldus de politie.

Het bestuur van het CDA Heeze Leende Sterksel heeft de lokale partijfunctionaris direct op non-actief gesteld.

Eerder al hennepkwekerij

De CDA’er kwam al eerder negatief in het nieuws. In september 2012 legde een grote brand de caravanstalling op zijn terrein in de as. Achteraf werd duidelijk dat in het pand een hennepkwekerij was ingericht. Tot een veroordeling van de penningmeester kwam het niet en van het CDA-bestuur mocht hij aanblijven.