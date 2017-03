Nieuwe plek voor 4000 fietsen bij Amsterdam CS

Dinsdagmiddag heeft het stadsbestuur een klap op het voorstel van verkeerswethouder Litjens gegeven. Er komt bovendien een wandelboulevard langs CS. De nieuwe stalling vervangt het bekende roestige fietsplatform aan de noordwestkant en de huidige fietspont direct achter CS. Door de fietsen ondergronds te brengen en daar bovenop een wandelboulevard te maken, ontstaat meer ruimte aan de IJzijde van het station.

Volgens Litjens is er, ondanks eerdere maatregelen, veel meer plek nodig om fietsen te stallen en te parkeren. „De IJzijde van CS is getransformeerd van no-go area tot een prachtige verbinding met Amsterdam Noord. Vijftien jaar geleden had niemand kunnen denken dat dit een prettige, drukke en levendige plek zou zijn met winkels, restaurants en reizigers. Door fietsen onder de grond te parkeren, ontstaat meer ruimte aan de kade en een prachtige wandelboulevard langs het water. Zo zie je beter dan ooit dat het IJ niet de noordgrens is van Amsterdam, maar midden door de stad loopt.”

Het stadsbestuur weet nog niet hoe veel geld wordt uitgetrokken voor het project. Voor de ondergrondse stalling moet het bestemmingsplan voor het Stationseiland gewijzigd worden. Het ontwerp daarvoor wordt voor de zomer ter inzage gelegd. In het gebied wordt ook het NACO-gebouw teruggeplaatst en zal de De Ruijterkade worden aangepakt.