Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Vincent van Gogh Huis in Zundert

Van Gogh Huis heeft een ton nodig

31 min geleden

ZUNDERT - Er moet op korte termijn 100.000 euro op tafel komen, anders is het afgelopen met het Vincent van Gogh Huis in Zundert (Brabant). De Stichting Van Gogh & Zundert is daarom gestart met een paar inzamelacties, nodig om het huis open te houden.