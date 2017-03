Collega’s rouwen om neergestoken Corrie

Woensdagochtend was er een bijeenkomst met directe collega’s, meldt RTV Utrecht. In de hal van het gebouw is een condoleanceregister geopend. De vlag op het gebouw hangt halfstok. Buiten liggen bloemen bij een foto van Corrie.

Over de achtergrond van de bizarre steekpartij is nog niets bekend. De vermoedelijke dader zit vast, en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De 31-jarige man werd kort na de steekpartij dinsdag opgepakt. Volgens een ooggetuige rende de man langs het Rabobank-gebouw. Daar kwam hij in botsing met de vrouw die hij in haar buik stak. Het slachtoffer zakte even later in elkaar. Het steekwapen zou ongeveer 75 meter verderop zijn gevonden.