premium

Drie keer zoveel Nederlandse boeken in Duits

22 min geleden

FRANKFURT/ANTWERPEN/DEN HAAG - De speciale aandacht voor Vlaanderen en Nederland op de laatste Buchmesse van Frankfurt, afgelopen najaar, is niet zonder gevolgen gebleven, blijkt nu ook uit de definitieve cijfers over deze boekenbeurs. Er werden drie keer zoveel oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in het Duits vertaald dan regel was in de laatste jaren.