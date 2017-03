Politie: gestage verbetering veiligheid

Hij reageert daarmee op de uitkomsten van het onderzoek van het CBS naar de mate waarin inwoners vorig jaar slachtoffer waren van delicten, hoe veilig burgers zich voelden en wat zij van de politie vonden. Volgens Akerboom laten de uitkomsten in vrijwel alle opzichten een gestage verbetering zien.

Stijging sociale samenhang

De korpschef constateert onder meer dat de sociale samenhang in wijken volgens de bewoners licht is gestegen. Ook de fysieke verloedering loopt volgens hem terug.

Wel tekent hij aan dat de burgers in de Veiligheidsmonitor aangaven vorig jaar slachtoffer te zijn geworden van 4,4 miljoen gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten. „Dat blijft natuurlijk veel te veel”, aldus Akerboom. Weliswaar groeit de tevredenheid onder de bevolking over het functioneren van de politie, maar dat is volgens hem geen reden tot tevredenheid. „Ik zie verbetering, maar we halen nog geen zes of hoger in de wijken.”