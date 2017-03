Vakantie in Thailand op kosten zorgverzekeraar

De toeristen hadden bij thuiskomst stuk voor stuk exact hetzelfde verhaal: op vakantie hadden ze voedselvergiftiging opgelopen waaraan ze moesten worden behandeld in een ziekenhuis in Bangkok. In werkelijkheid waren de toeristen nooit in het ziekenhuis geweest. Wel hadden ze een valse nota gekocht van een 68-jarige Nederlander die in Thailand woont en die een handeltje had in zelfgeknutselde ziekenhuisfacturen. De man werd dinsdag gearresteerd in Noord-Brabant, in een van zijn huizen in Nederland.

Een medewerker van CZ stuitte anderhalf jaar geleden op een nota uit Thailand waarop een verouderd webadres stond. Na een belletje naar het ziekenhuis in Bangkok bleek de verzekerde hier nooit te zijn behandeld. Na een intern onderzoek werden 24 valse nota’s ontdekt met een totaalbedrag van 51.000 euro. De verzekeraar heeft inmiddels bij dertien verzekerden het geld teruggehaald.

Een woordvoerder laat het AD weten: ,,Er waren mensen bij die de nota meerdere keren hebben ingediend. Misschien sluw, maar niet slim. Er was zelfs een verzekerde die op de dag van ziekenhuisopname op Facebook een foto postte van het ‘leuke eilandje’ waar hij op dat moment vertoefde. ,,Compleet met de temperatuur en locatie. En dat was dus 800 kilometer van het ziekenhuis vandaan.”

Bij verzekeraar VGZ werden in totaal zestien fraudezaken onderschept, in totaal een schadebedrag van 39.000 euro. Ook deze personen moeten alles terugbetalen.

Voor de oplichterspraktijken worden tot nu toe elf mensen vervolgd. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat dat aantal zal stijgen.