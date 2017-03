premium

Bussemaker opent onderwijsinstituut in Marokko

RABAT - Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft woensdagavond het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat geopend. Het instituut, dat deel uitmaakt van de Universiteit Leiden, biedt in Nederland ingeschreven studenten de mogelijkheid in Marokko kennis op te doen over het land, de cultuur en de Arabische wereld.