Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Ma’ van Hugo Borst te zien als theaterstuk

43 min geleden

AMSTERDAM - Het boek Ma van journalist en columnist Hugo Borst over zijn dementerende moeder is volgend jaar te zien als solovoorstelling in de theaters. Acteur en presentator Eric Corton neemt de monoloog voor zijn rekening, zo maakte theaterbureau Solo Stories woensdag bekend.