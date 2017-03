premium

Aangifte tegen politie om taseren

37 min geleden

AMERSFOORT - Een man uit Amersfoort gaat aangifte tegen de politie doen, omdat agenten in de nacht van dinsdag op woensdag een stroomstootwapen tegen hem hebben gebruikt. Derk Krol werd aangezien voor een verdacht persoon, maar agenten kregen al snel door dat hij onschuldig was. ,,Ik ben met een taser neergeschoten. Terwijl ik onschuldig was. Bovendien is mijn arm gebroken doordat ze me hardhandig in de boeien hebben geslagen'', zegt Krol tegen RTV Utrecht.