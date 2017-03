Commissaris van koning Jacques Tichelaar tijdens een gesprek met leden van het provinciebestuur in Drenthe.

Na een pittig spoeddebat besloot Tichelaar woensdagavond op te stappen. Hij meent dat hij niet voldoende vertrouwen meer heeft nadat er ophef was ontstaan over zijn dubieuze rol, zei hij. Ook liet Tichelaar zijn familieleven en gezondheid meewegen. Eerder op de avond ging Tichelaar al diep door het stof. Eerder ontkende hij nog dat hij zijn zus had voorgedragen.

