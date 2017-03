Wiebes kat CDA af

Dat zei de VVD-bewindsman tegen deze krant terwijl hij op campagne was in Zeist. De liberaal zegt te moeten glimlachen om de bewering van het CDA dat het de grootste kan worden. „Ik zie het niet gebeuren.”

Bovendien zou hij het onterecht vinden als de club van Buma de winst zou pakken. „Vier jaar is het kabinet bezig in de storm, allerlei maatregelen te nemen die niemand leuk vindt, om Nederland te redden. En nu hebben we er sinds het dieptepunt zo’n 350.000 banen bij. Ondertussen stond Buma alleen maar in die microfoon te krijsen. En hij schreef een boekje over zijn geloofsbeleving. Waar was die man?!”

Wiebes is duidelijk zeer geërgerd door de koers van de christendemocraten. „En dan die spotjes op tv over dat hij dingen niet meer aan kinderen kan uitleggen. Ik kan mijn tieners echt niet uitleggen wat het CDA vier jaar voor het land heeft gedaan. Mijn antwoord daarop is namelijk: niets. Ze hebben niets gedaan.”