Almere vergat bijvoeren Hooglanders

Een natuurbeheerder zegt dat er is afgesproken dat de gemeente af en toe voer neerzet voor de Hooglanders. De organisatie denkt dat het door veranderingen op het stadhuis nu is vergeten. De dieren hebben geen honger geleden, de natuurbeheerder heeft de dieren zelf extra voer gegeven. Bovendien was er nog genoeg voedsel voor ze in de natuur.