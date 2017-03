premium

Ruzie om nota politiefeesten

Gisteren, 23:10 Joris Polman Mick van Wely

Amsterdam - Wie betaalt de peperdure feesten die centraal staan in de geldsmijtrel rond de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie? Donderdag dient in Den Haag een kort geding over de nota van twee dinnershows in het Amstelhotel en op de SS Rotterdam die samen zo’n 25.000 euro zouden hebben gekost.