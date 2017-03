Nep-bv’s frauderen met ziekteverzuim

Dat blijkt uit gegevens die het Verbond van Verzekeraars donderdag naar buiten bracht. Bij deze fraude gaat het om grote bedragen die kunnen oplopen tot 100.000 euro of meer. Er worden ongeveer veertig zaken bekeken.

Studenten faken scooterongeluk

Ook in opmars is fraude door scholieren en studenten na een al dan niet in scène gezet ongeluk met de scooter. De verzekeraars waarschuwen elkaar voor scholieren en studenten die claimen dat ze een jaar studievertraging hebben door zo’n ongeval. Veel van de claims werden afgelopen jaar afgewezen omdat de jongeren het verhaal over het scooterongeluk niet konden onderbouwen met medische gegevens. De bedragen die horen bij een jaar studievertraging liggen tussen de 15.000 en 20.000 euro.

Deze zomer wordt duidelijk hoeveel onderzoeken naar vermoedelijke fraude zijn afgerond en hoeveel geld daarmee is gemoeid.