Druk op asielweigeraars EU verder opgevoerd

Ook maant Brussel de lidstaten binnen een maand meer personeel en vooral materieel te leveren voor de Europese grens- en kustwacht. Solidariteit vereist dat de lidstaten hun besluiten zonder uitstel uitvoeren, waarschuwt EU-commissaris Frans Timmermans.

Sinds september 2015 zijn 13.546 asielzoekers herplaatst. In dit tempo blijven mensen vastzitten in Italië en Griekenland terwijl dat niet nodig is, aldus de commissie. Alleen Malta en Finland liggen op schema, terwijl Oostenrijk, Polen en Hongarije nog altijd weigeren mensen op te nemen. Nederland doet het relatief goed.

Het hervestigen van Syrische asielzoekers uit kampen uit Turkije verloopt overigens wel „veelbelovend.” Tot nu toe zijn er ruim 3500 naar Europa overgevlogen. De lidstaten willen er 34.000 laten overkomen, waarvoor 213 miljoen euro is vrijgemaakt.

De commissie presenteerde donderdag ook een plan om lidstaten te helpen migranten zonder recht op bescherming sneller naar hun land terug te sturen. Hiervoor wordt, zoals al was uitgelekt, 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder meer voor gezamenlijke terugkeervluchten door de Europese grenswacht.

Landen krijgen het advies hun asielprocedures te versnellen, beter samen te werken en niet te dralen met uitzetbesluiten. Aan afspraken met Jordanië, Nigeria, Tunesië en een reeks andere Afrikaanse landen om mensen terug te nemen wordt gewerkt, maar dat gaat moeizaam. Ondertussen staan tot juli vijftien nieuwe trainingsprogramma’s voor de Libische kustwacht en marine op het programma. Dat moet bijdragen aan het bestrijden van mensensmokkel over zee.