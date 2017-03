Bekende pleitbezorger geschorst

Maar één van die zwartspaarders keert zich nu tegen zijn voormalige raadsman. Bharatsingh zou tegen de wil van de cliënt in hebben doorgeprocedeerd waardoor die een kans om in één keer schoon schip te maken met de fiscus zou zijn ontnomen. De tuchtrechter spreekt van een ’zeer ernstig feit’ met ’grote onherstelbare gevolgen’ voor het echtpaar in kwestie. De schade wordt voorlopig geschat op circa €65.000. In een reactie laat de vrouw van de inmiddels ernstig zieke man weten blij te zijn met het vonnis. "Hij is gaan avonturieren met ons vermogen zonder dat wij dat wisten."

Eind vorig jaar viel de fiscale opsporingsdienst FIOD ook al het kantoor van Baratsingh binnen, bevestigen meerdere bronnen. Dat is zeer uitzonderlijk laat collega-advocaat David de Knijff weten, die namens de Orde van Advocaten aanwezig was bij de doorzoeking.

Naar een aantal van de cliënten van Bharatsingh is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Zij worden ervan verwacht jarenlang onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat de verdachten een deel van hun administratie hadden ondergebracht op het kantoor van Bharatsingh. Bij de doorzoeking door de FIOD zijn stukken in beslag genomen. De advocaat zelf is geen verdachte.

In een reactie laat Bharatsingh weten het niet eens te zijn met de schorsing en een herzieningsverzoek te hebben ingediend bij het Hof van Discipline. De afgelopen tien jaar werd hij al drie keer eerder geschorst.