Gesteggel over nota's luxe politiefeestjes

Het kantoor van Claudia de Jong organiseerde meerdere feesten voor de later in opspraak geraakte COR, zoals een arrangement met overnachting in het Amstel Hotel.

Bijna veertien maanden later staat er nog een bedrag van zo’n 20.000 euro open voor de organisatie van feesten in december 2015. „Dat de feesten excessief en te luxe zouden zijn geweest, is niet het probleem van De Jong. Ze wil geen speelbal worden in het onderzoek van de politie”, aldus haar advocaat.

De advocaat van de politie stelde dat de offertes en facturen van De Jong niet kloppen of nooit zijn verzonden, dat er bedragen dubbel zijn betaald en dat de politie daarom eigenlijk nog geld van háár moet krijgen.

De COR, onder leiding van Frank Giltay, raakte vorig jaar in opspraak door forse uitgaven. Een groot deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro ging op aan etentjes en feestjes. Naar Giltay loopt ook een strafrechtelijk onderzoek.

De Jong had altijd contact met Giltay over de evenementen die ze organiseerde. „We spraken vooraf uitgebreid door wat de bedoeling was, op basis daarvan maakte ik de offertes. Maar altijd ’onder voorbehoud’, want kort vooraf en regelmatig ook tijdens het evenement kwamen er nog kosten bij”, vertelde De Jong.