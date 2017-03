premium

Antwerps hof verhoogt straf Nederlandse pedo

47 min geleden

ANTWERPEN - De Nederlander Mattheus S. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor de verkrachting van een twaalfjarig meisje in het Belgische dorp Rumst. De rechtbank in Antwerpen had de pedoseksueel eerder acht jaar opgelegd.