Zaterdag is het even lente

Normaal is het begin maart een graad of 8. Een maximum van 15 graden is normaal voor eind april. Maar vanaf vrijdag worden we getrakteerd op zachte lucht, die aan het einde van de dag ons land binnenstroomt.

Wordt het dan al zo’n 13 graden, zaterdag doen de weergoden er nog een schepje bovenop; de temperaturen komen volgens Weerplaza dan uit op 15 graden, genoeg om met de jas los rond te lopen en op het terras te zitten.

De beste papieren voor het lenteweer hebben Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Richting het zuidwesten is de bewolking dikker en zal het bovendien een beetje druilerig zijn.

Het mooie weer is maar van korte duur: zondag is de zachte lucht weer verdreven. Bovendien staan er die dag twee regengebieden in de planning om ons land te bezoeken.