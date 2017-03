Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Opkoopregeling melkveehouders versoepeld

49 min geleden

DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken neemt alle recente aanvragen in behandeling van melkveehouders die tegen betaling hun koeien willen inleveren. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.