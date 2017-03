181 miljoen voor vrouwenfonds Ploumen

De financiële steun moet het gat dichten dat ontstaat door het wegvallen van omgerekend zo’n 550 miljoen euro aan Amerikaanse bijdragen. Vrouwen in arme landen dreigen daardoor verstoken te blijven van seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp en veilige abortus.

„Een doorslaand succes”, aldus Ploumen. „Een hele mooie dag die ook heel veel hoop geeft, want de energie en het optimisme hier in de zaal was heel bijzonder. Geweldig dat nu zo veel mensen pal staan voor vrouwenrechten. Nu al 181 miljoen bij elkaar gebracht en we zijn pas net begonnen.”

De bewindsvrouw verwacht dat in de tweede helft van dit jaar de consequenties van het besluit van president Trump echt gevoeld gaan worden. „Dus we hebben nog even om het bedrag bij elkaar te krijgen. Maar hoe sneller hoe beter. Mensen kunnen ook doneren op shedecides.com.”

Bijna vijftig landen uit alle windstreken waren donderdag aanwezig bij de conferentie, die België samen met Nederland, Denemarken en Zweden had georganiseerd. Naast ministers waren er ook veel vertegenwoordigers van internationale organisaties en ngo’s.

Finland en Zweden tekenden voor 20 miljoen euro en België, Nederland, Denemarken en Noorwegen 10 miljoen. De Bill Gates Foundation zegde 20 miljoen dollar toe. Een anonieme donor was met 50 miljoen dollar goed voor het hoogste bedrag.