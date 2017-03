Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Doek van Klimt verkocht voor 56 miljoen euro

46 min geleden

LONDEN - Een doek van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt is op een veiling van Sotheby’s in Londen verkocht voor omgerekend 56 miljoen euro. Het veilinghuis maakte donderdag bekend dat dit een recordbedrag is voor een werk van de populaire symbolist.