premium

Pijnlijk: fiscus schrijft weduwnaar over scheiding

22 min geleden

ZEDDAM - De Belastingdienst heeft een pijnlijke brief verstuurd. Een man uit het Gelderse Zeddam las donderdag dat hij vorig jaar was gescheiden en dat dat gevolgen kan hebben voor zijn aangifte inkomstenbelasting. De man is echter weduwnaar, zijn echtgenote stierf in januari 2016 aan kanker.