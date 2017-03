Vreemde zaak: man wordt gewond wakker op straat

Ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats aan de Rooseveltlaan werd de man dinsdagavond wakker. Hij was rond 19.30 uur een rondje gaan wandelen, iets wat de man iedere avond doet. Wat er in de tussentijd is gebeurd, is de grote vraag.

Nadat hij wakker was geworden, wilde hij naar huis strompelen. Dat lukte hem niet. Hij belde aan bij een bekende waar een ambulance is gebeld. Vervolgens is de man naar het ziekenhuis gebracht waar hij is geopereerd. Het slachtoffer moet nog een tijdje in het ziekenhuis blijven.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar deze ’vreemde zaak’ en is op zoek naar getuigen. Die kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844, WhatsApp (06 1220 7006) of zich melden op het politiebureau in Terneuzen.