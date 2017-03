Toekijkers bij drama geven agent grote mond

De agent van het Basisteam Schiedam was die dag in augustus als een van de eersten aanwezig bij de kelderbox waar het drama zich afspeelde, schrijft hij in een blog op politie.nl. De eerste melding ging over brand in een schuur, maar dat blijkt niet te kloppen. „Ik tref een complete chaos aan, het lijkt wel een film waarbij het geluid uit staat. De brandende schuur blijkt een kelderbox, waarin een explosie is geweest. Ik zie dat de ruiten eruit liggen en dat het binnen nog wat rookt. Rondom de kelderbox ligt een hoop bloed. Ik probeer helder te krijgen wat er gebeurd is, maar het wil even niet lukken.”

Dan ziet hij het gewonde kind, waarvan hij tijdens de rit van de meldkamer al doorkreeg dat het van top tot teen verbrand was. Het ligt in de armen van een man. „Hij kijkt me aan, maar ik zie dat hij van binnen al dood is. Het jongetje voor me is voor een groot deel verbrand, zijn huid heeft meerdere kleuren. Ik ruik de geur van verbrand vlees, nooit eerder had ik daar zo’n moeite mee. Om mij heen zie ik brandweermannen huilend mensen blussen.”

De man die de jongen vast heeft schreeuwt het uit, beschrijft Van Rij het dramatische tafereel. „Hij is de enige die geluid maakt. Zijn emoties zijn niet te beschrijven. Hij heeft zelf wat snijwonden, maar die lijken hem niet de deren.”

Foto: ANP

Nog eens twee andere slachtoffers zijn zwaar verbrand. De agent kan niets voor ze betekenen. Tot zijn schrik herkent hij een van de slachtoffers. Het is een achttienjarige bekende van de politie en blijkt de bewoner van het huis dat bij de kelderbox hoort.

Lang tijd om bij het drama stil te staan heeft Van Rij niet. Samen met een collega zet hij de straat af en probeert hij getuigen te achterhalen. Dan ziet hij hoe mensen met kleine kinderen staan toe te kijken. „De een staat nog dichter bij de zwaargewonden dan de ander. Wat bezielt deze mensen? Ze lijken totaal niet te beseffen dat zij zichzelf en hun kinderen beschadigen door hiernaar te kijken. Als ik de mensen wegstuur, verbazen zij mij nog meer door een grote mond tegen mij op te zetten.”

Kort daarna komt er hulp voor de slachtoffers en worden ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Van Rij gaat verder met zijn onderzoek.

Collega’s achterhalen de identiteit van het gewonde kindje en zijn moeder wordt met loeiende sirenes opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Het jongetje overleeft het uiteindelijk niet en ook de achttienjarige man bezwijkt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Later blijkt dat de explosie ontstond toen er benzine over de motorscooter werd gegoten. Door de explosie sloeg de kelderdeur dicht. De man met de snijwonden klom door het raam van de kelderbox naar binnen om de mannen naar buiten te halen.

„De blik van het jongetje dat zwaar verbrand op de grond lag, zal ik nooit vergeten,” besluit Van Rij zijn blog. „Was het maar gewoon een schuurbrandje geweest, dan was het allemaal heel wat minder heftig afgelopen…”