Pieter Broertjes: ’Ik ben gehackt’

Met behulp van het mailaccount van de burgemeester worden burgers en politieke tegenstanders op internet belachelijk gemaakt. Al maandenlang roert een zekere @PBlijdenstein zich met dit doel op Twitter.

Zich verschuilend achter een 19e-eeuws portret van de Hilversumse bankier Benjamin Blijdenstein (1834-1914) bemoeit deze internet-troll zich met kwesties die spelen binnen de gemeente.

Boze Hilversumse tongen beweren dat het de burgemeester zelf is, die de publieke opinie in zijn gemeente op deze manier probeert te beïnvloeden. En wat blijkt uit onderzoek van deze krant? Het Twitter-account @PBlijdenstein is aangemaakt met behulp van het officiële mailaccount van de burgemeester. Maar Broertjes zegt van niets te weten. „Dat ben ik niet. Ik ben toch niet gek?”

