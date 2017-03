Dood Diego: ’Het is allemaal zo erg’

„We zijn woensdagavond laat door rechercheurs op de hoogte gebracht van hun bevindingen”, zegt Ton Baegen. De opa van Diego wil verder niets kwijt over dat gesprek. „Het is allemaal zo erg. Ik kan er niet over praten.” De mededeling van de rechercheurs is bij de familie als een bom ingeslagen. „Mijn dochter is daarna met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Het is haar allemaal te veel geworden.”

De vader van Diego meldde de dood van zijn zoontje woensdagmorgen rond zes uur bij de politie. Agenten hielden Marcel S. (37) direct aan als verdachte, waarna rechercheurs in het huis aan de Jan Vethkade in Oud-Krispijn een grootschalig onderzoek opstartten. Gisteren is sectie verricht op het lichaampje dat naar verluidt geen uiterlijke sporen van geweld vertoonde.

Doodsoorzaak

Politiewoordvoerster Miriam Slot liet gistermiddag weten dat pas vandaag meer duidelijkheid kan worden gegeven over de doodsoorzaak. De zegsvrouw zegt daarom het standpunt van de familie dat er sprake zou zijn van een misdrijf niet te kunnen bevestigen of ontkennen. „Wij wachten echt de feiten af.”

Buurtbewoners en bekenden van de familie hadden gisteren de grootste moeite om hun woede te verbergen. „Misschien tegen beter weten in hoop ik nog altijd dat Marcel onschuldig is. Het overlijden van een kind van tien is al een drama, maar als zijn vader daarbij een rol heeft gespeeld is dat onverteerbaar”, zegt een van hen.

Waarnemend burgemeester Peter van der Velden laat weten diep te zijn geraakt door de gebeurtenissen. „Op mijn eerste werkdag in Dordrecht ben ik geconfronteerd met groot verdriet. Uiteraard leef ik net als velen mee met de moeder, het zusje, andere familieleden en direct betrokkenen. Wij zijn diep geraakt.”

Groep 6

Op de Prinses Bernhardschool zijn gisteren de klasgenoten van Diego, hun ouders en leerkrachten van groep 6 bij elkaar gekomen om het verlies samen te verwerken. Zijn oudere zus zit op het Insula College dat maandag haar klasgenoten hulp bij de rouwverwerking zal aanbieden.

Voetbalvereniging Wieldrecht organiseert vanavond een bijeenkomst voor de leden om het overleden voetballertje te herdenken. Ook wordt er dit weekend een stille tocht in Oud-Krispijn georganiseerd. Er is opgeroepen om rode en witte ballonnen mee te nemen, omdat Diego een fan van Feyenoord was.