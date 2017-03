Asscher haalt opnieuw uit naar het CDA

„U liet het land achter in een rokende chaos”, sneerde Asscher naar Buma. Dat was een verwijzing naar het einde in 2012 van het kabinet Rutte I waarin VVD en CDA regeerden met gedoogsteun van de PVV.

Een avond eerder op een partijbijeenkomst in Hengelo viel hij ook al uit naar Buma. Asscher stoorde zich aan de „enorm grote bek” van de CDA-leider over de „morele crisis”, terwijl die de afgelopen vier jaren langs de kant bleef staan en het kabinet niet hielp bij de grote hervormingen.

Het CDA heeft vier jaar lang onafhankelijke oppositie gevoerd, zei Buma in de talkshow. „We hebben gesteund wat we goed vonden en niet wat we niet goed vonden.” Hij noemde het een „brevet van onvermogen” dat VVD en PvdA in hun huidige verkiezingsprogramma’s „zitten te herstellen wat ze in die vier jaar kapot hebben gemaakt.”

Het CDA - dat stijgt in de peilingen - lag deze dag ook al onder vuur van de VVD. In de Telegraaf viel VVD-staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) de christendemocraten aan omdat ze alleen maar in de microfoon stond te krijsen met kritiek, terwijl het kabinet de crisis beteugelde: „Wat heeft het CDA in jezusnaam aan het herstel bijgedragen?”

Buma noemde deze aanval eerder op de dag „de arrogantie van de macht.” Hij wees daarbij op grote problemen bij de Belastingdienst die onder Wiebes valt.