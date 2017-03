premium

Monsterspin uit China springt uit pakketje

46 min geleden

HENGELO - Medewerkers van een winkel in Hengelo zijn zich donderdag rot geschrokken toen er een enorme spin uit een pakketje uit China sprong. De jachtspin, de grootste ter wereld, is even groot als een hand en kwam tevoorschijn in het magazijn. Dat laat de politie weten op Facebook.