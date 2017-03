Wolf doodgereden in Drenthe: ’mogelijk eerste wilde exemplaar’

Het dode dier wordt verder onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. In de afgelopen honderd jaar werden er slechts twee maal eerder wolven gezien in Nederland, in 2015 in Drenthe en 2016 in Overijssel.

Foto: Steven Radersma

„Het dier is doodgereden op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel. Het is een mannetje van vijftig kilo. Een wild exemplaar”, aldus Pim Lollinga van de opvang.

Volgens Lollinga zou dit weleens de eerste wolf kunnen zijn die recent echt in het wild heeft geleefd in Nederland. Wilde wolven komen in ons land al sinds de negentiende eeuw niet meer voor. Wel zijn er de afgelopen twee jaar zeker twee wolven kortstondig de grens overgestoken vanuit Duitsland.