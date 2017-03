premium

Shoarmazaken Den Helder dicht

46 min geleden

DEN HELDER - De politie heeft donderdagavond acht shoarmazaken en twee bovenliggende woningen in en om Den Helder gesloten. Aanleiding was een tip van energiemaatschappij Liander, dat er sprake was van stroom- en gasdiefstal. Dat bevestigt de politie vrijdag na een bericht in het Noordhollands Dagblad.