Vijf jaar cel en tbs voor gruwelijke overval

De man was mei vorig jaar via een openstaand raam de slaapkamer op de eerste verdieping binnengeklommen. Daar wachtte hij de bewoonster op. Toen ze de slaapkamer binnenkwam, sloeg hij haar op haar achterhoofd, bond haar vast en duwde een prop in haar mond. Vervolgens sleepte hij haar aan haar haren naar beneden en vervolgens weer naar boven in zijn zoektocht naar geld. Tijdens de overval, die ruim een half uur duurde, bedreigde hij de vrouw meerdere keren met de dood.

Behalve voor deze overval is de man ook veroordeeld voor een aantal andere delicten die hij vorig jaar pleegde, zoals diefstal, inbraak, het bezit van een verboden nepvuurwapen en belediging van een agent. In de uiteindelijke strafmaat is ook meegenomen dat de man al vaker is veroordeeld voor diefstal met geweld.