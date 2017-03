Koenders bezoekt ontwapeningszone FARC

Nederland gaat helpen bij de registratie van land in Colombia, vooral in gebieden waar rebellenbeweging FARC lange tijd de scepter zwaaide. Het Nederlands Kadaster gaat daartoe een proef uitvoeren in het Colombiaanse departement Meta. Koenders noemde goede landregistratie een ,,eerste, essentiële'' stap.

Het Kadaster zal samenwerken met Colombiaanse organisaties om de gebieden met behulp van Nederlandse technologie snel, goedkoop en voldoende nauwkeurig in kaart te brengen.

De regering van Colombia en rebellenbeweging FARC sloten vorig jaar een vredesakkoord. De FARC werd opgericht om de arme boeren te beschermen, maar groeide in een paar jaar uit tot een gewelddadige organisatie. De gevechten zorgden in ruim vijftig jaar voor meer dan 220.000 doden. Ook raakten miljoenen mensen hun huis kwijt.