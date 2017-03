Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Erasmusbrug weer open voor verkeer na storing

2 uur geleden

ROTTERDAM - De Erasmusbrug in Rotterdam is weer toegankelijk voor verkeer. Dat meldt de VID. De storing van de slagbomen, die vrijdagavond niet meer omhoog gingen, is na vier uur verholpen.