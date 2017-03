Vijf gewonden in indoor speeltuin

„Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat ik me rot voel, is een understatement”, zegt eigenaar Arend Roest tegen Omroep West.

Roest weet niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Speeltoestellen worden volgens hem regelmatig gecontroleerd. „Er is geen reden om aan te nemen dat het bij ons niet veilig is, daarom waren we ook zo verbaasd toen het gebeurde. We hebben direct de NVWA gebeld en nu komt er nader onderzoek.”

De slachtoffers maken het redelijk goed, zegt Roest. „Ik leef vreselijk mee met de mensen die gewond zijn geraakt en die hier getuige van waren”, vertelt hij. 'We willen ze allemaal goed bijstaan.”