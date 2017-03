CDA-voorman Buma wil tradities nieuw leven inblazen

„De tradities die we hebben moeten we meer expliciet maken”, zegt Buma in zijn verkiezingsinterview. „Een aantal dingen dat inderdaad vanzelfsprekend wás, blijkt dat niet meer te zijn.”

Buma wil dat scholen verplicht lesgeven over de verschrikkingen van de Holocaust. Ook wil hij dat kinderen weer ’staand’ in de klas het volkslied uit hun hoofd leren. „Als je het Wilhelmus zingt, ga je staan. Zo ben ik opgevoed. We willen dat er respect is voor het Wilhelmus.” De jeugd moet ook respect voor koning en koningin worden bijgebracht.