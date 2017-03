Spoorbeheerder ProRail en de landelijke beheerder van hoogspanningsleidingen, TenneT, hebben de laatste weken iets meer last van koperdiefstal. Beide bedrijven zagen de afgelopen jaren het aantal gevallen van koperdiefstal flink afnemen. TenneT had in 2016 te maken met 33 gevallen. Het jaar daarvoor was het nog 71. ProRail had vorig jaar last van 176 diefstallen en pogingen daartoe. Iets hoger dan in 2015, maar flink lager dan 2011. Toen registreerde ProRail 516 gevallen van koperdiefstal.

Beide bedrijven namen veel maatregelen om diefstal te voorkomen. Ze zetten onder meer camerabewaking in en plaatsten hekken.