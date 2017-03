premium

Milieudefensie in actie voor duurzame zuivel

31 min geleden

UTRECHT - Milieudefensie voert zaterdag bij een aantal supermarkten in Utrecht actie voor het gebruik van duurzame zuivel. De grote supermarktketens verkopen op het ogenblik melk die afkomstig is van koeien die gevoerd worden met soja waarvoor in Zuid-Amerika op grote schaal natuur is vernield, stelt de organisatie. De teelt van soja leidt volgens Milieudefensie tot ontbossing.