Ouders doodgeschoten Cyprian willen rechtszaak

1 uur geleden

De ouders van een vorig jaar door de politie doodgeschoten schizofrene en autistische Cyprian Broekhuis (23) willen dat de rechter zich over de zaak buigt, zeggen ze zaterdag in Het Parool. Zij betwijfelen of hun zoon de agenten daadwerkelijk aanviel, zoals de agenten zeggen en het OM onderschrijft.